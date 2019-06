Leipzig

Auf frischer Tat hat die Leipziger Polizei einen mutmaßlichen Serienräuber gefasst. Gegen den Mann wurde Haftbefehl wegen des Verdachts des gewerbsmäßigen Diebstahls und Raubes erlassen. Er kam in Untersuchungshaft, wie Staatsanwaltschaft und Polizei am Dienstag mitteilten. Der 48-Jährige hatte einer 82-jährigen Passantin zwei Einkaufstaschen mit Lebensmitteln, Geld und Dokumenten geraubt, als sie die Haustür aufschließen wollte.

Beamte, die das Gebiet aufgrund von Straftaten in gleicher Begehungsweise in den vergangen Wochen observierten, stellten den Mann am Montag in der Nähe. Er leistete bei der vorläufigen Festnahme Widerstand. Die Beute hatte er noch bei sich. Weiteres Diebesgut wurde in seiner Wohnung sowie in Verstecken gefunden. Er gab als Motiv für die Raubzüge Geldnot an.

Von LVZ