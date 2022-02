Sexualverbrechen in Leipzig-Eutritzsch – Mehrere Hinweise bei Polizei eingegangen

Leipzig

Bei der Polizei sind im Zusammenhang mit einem schweren Sexualverbrechen am vergangenen Samstagabend in Leipzig bereits mehrere Hinweise eingegangen. Das bestätigte Sprecherin Mariele Köckeritz auf Anfrage von LVZ.de. Die Hinweise müssten nun geprüft werden. Die Polizei hatte am Donnerstag eine Öffentlichkeitsfahndung nach einem Mann eingeleitet, der am Samstag in der Zeit zwischen 21.30 Uhr und 23.35 Uhr eine Frau sexuell misshandelt haben soll.

Ersten Erkenntnissen zufolge betrat der Tatverdächtige ebenso wie die 20-Jährige gegen 21.30 Uhr am Hauptbahnhof eine Straßenbahn der Linie 16 Richtung Eutritzsch. Beide stiegen an der Haltestelle Eutritzscher Zentrum aus, wo der Mann die Frau laut Polizeiangaben bedrohte und sie angriff. In der Folge habe er sie über zwei Stunden hinweg mehrmals zu sexuellen Handlungen gezwungen. Erst gegen 23.30 Uhr ließ er von ihr ab und floh von der Straßenbahnhaltestelle „Apelstraße“ auf der Berliner Straße in unbekannte Richtung.

Tatverdächtiger trug graue Montagehandschuhe

Weitere Informationen zum Tathergang machte die Polizei aus ermittlungstaktischen Gründen nicht. Der Tatverdächtige wird anhand von Zeugenaussagen und Aufnahmen der Überwachungskameras in der Straßenbahn als 1,70 bis 1,72 Meter groß und schlank beschrieben. Während der Tatzeit habe er eine schwarze Jacke mit weißen Reißverschlüssen, eine schwarze Hose, dunkle Schuhe einen dunklen OP-Mund-Nasenschutz sowie graue Montage Handschuhe und einen dunklen Rucksack getragen. Außerdem sei sein Kopf mit einer dunklen Kapuze bedeckt gewesen.

Insbesondere interessiert die Polizei: Wer hat sich in dem genannten Zeitraum im Bereich Eutritzsch aufgehalten und kann Angaben zu Personen machen, die in diesem Zusammenhang aufgefallen sind? Wer weiß, in welche Richtung sich der Unbekannte entfernt hat? Wer erkennt den Tatverdächtigen auf den Bildern oder anhand der Beschreibung? Wer weiß, wo er sich regelmäßig aufhält? Zeugenhinweise nimmt die Kriminalpolizei, Dimitroffstraße 1, Telefon: 0341 96646666, entgegen.

Von anzi