 Sexuelle Belästigung - Polizei bittet Bevölkerung um Mithilfe

Leipzig

Am Montagabend wurde eine junge Frau in Leipzig-Marienbrunn sexuell belästigt. Sie befand sich auf dem Weg durch den Park in der Nähe des Völkerschlachtdenkmals am Friedhofsweg/An der Tabaksmühle, als sie gegen 19:30 Uhr von einem unbekannten Mann angesprochen wurde.

Er verwickelte die Frau in ein Gespräch. An einer Parkbank fasste er sie an, obwohl sie deutlich machte, sie dies nicht wollte. Er ließ erst von ihr ab, als sich die junge Frau wehrte. Sie stieß den Angreifer weg und floh. Die Polizei hat Ermittlungen wegen sexueller Belästigung eingeleitet und bittet die Bevölkerung um Hilfe bei der Suche nach dem unbekannten Tatverdächtigen.

Kein Zusammenhang zu versuchtem Übergriff in Connewitz

Nach Angaben der Polizei besteht aufgrund der unterschiedlichen Täterbeschreibung kein Zusammenhang zu dem versuchten sexuellen Übergriff am Montagmorgen auf eine Frau in Leipzig-Connewitz.

Die Polizei hat folgende Beschreibung des Tatverdächtigen veröffentlicht:

etwa 1,90 m groß

etwa 25 Jahre

schmächtige, sehr dünne Statur

kurze, schwarze Haare (Igelhaarschnitt)

sprach gebrochen deutsch

großer auffälliger Leberfleck auf der linken Gesichtshälfte

große und breite Nase

südländischer Phänotyp

Bekleidung: weißes kurzärmeliges Polyesterhemd, enge verwaschene hellblaue Jeans

hatte einen Rucksack und ein rostbraunes oder kupferfarbenes Zigarettenetui mit rundem Logo dabei

Zeugen, die Hinweise zum Sachverhalt oder dem unbekannten Tatverdächtigen geben können, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei, Dimitroffstraße 1 in 04107 Leipzig, Tel. (0341) 966 4 6666 zu melden.

Von LVZ