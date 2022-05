Leipzig

Die Leipziger Polizei sucht nach einem sexuellen Übergriff in Connewitz Zeugen. Ein Mann soll am Montag eine 18 Jahre alte Frau in einen Wagen gezogen und mehrfach unsittlich berührt haben, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Demnach ereignete sich der Vorfall gegen 18.30 Uhr in der Meusdorfer Straße, etwa auf Höhe eines Getränkemarkts.

Die 18-Jährige sei zu Fuß in Richtung Biedermannstraße unterwegs gewesen, als zwei Männer mit einem VW Caddy langsam neben ihr fuhren. Einer der beiden habe die Beifahrertür geöffnet und die Frau in den Wagen gezogen. Nachdem er sie mehrfach berührte, ließ er sie wieder los. Dabei stürzte die 18-Jährige und verletzte sich.

Täter sollen etwa 30 bis 35 Jahre alt sein

Die beiden Männer werden als circa 30 bis 35 Jahre alt beschrieben. Einer von ihnen soll etwa 1,80 Meter groß sein und kurze schwarze Haare haben. Er war den Angaben nach mit einer dunklen Jeans und einem dunklen T-Shirt bekleidet, hatte eine weiße Schutzmaske und eine Sonnenbrille auf.

Der andere Mann ist etwa 1,70 Meter groß und trug die hellbraunen Haare wellig und mittellang. Auch er trug eine Sonnenbrille, eine weiße Schutzmaske und ein dunkles T-Shirt sowie eine dunkle Jogginghose.

Leipziger Polizei sucht Zeugen

Als Zeuge kommt unter anderem ein etwa 40 Jahre alter Mann infrage. Er soll eine braune oder graue Kopfbedeckung getragen haben und mit einem Hund an der 18-Jährigen in Richtung Biedermannstraße vorbeigegangen sein. Zudem sollen den Angaben nach auf der anderen Straßenseite drei Menschen ein Brettspiel gespielt haben.

Diese und alle anderen Menschen, die die Tat beobachtet haben oder sonst Hinweise zur Tat oder den Tätern geben können, können sich bei der Polizei in der Dimitroffstraße 1 in Leipzig oder unter der Telefonnummer (0341) 96 64 66 66 melden.

Von jhz