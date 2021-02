Leipzig

Die Leipziger Polizei sucht Zeugen wegen eines sexuellen Übergriffs. Im November 2019 habe ein Unbekannter eine junge Frau in der Eigenheimstraße in Dölitz-Dösen bedrängt, teilten die Beamten am Dienstag mit. Nachdem sie mit dem Nightliner N9 stadtauswärts gefahren und an der Haltestelle Straßenbahnhof Dölitz ausgestiegen war, wurde sie gegen 1.45 Uhr von einem jungen Mann verfolgt und zunächst in ein Gespräch verwickelt. Wie die Polizei weiter mitteilte, bedrängte er die Frau und wollte sexuelle Handlungen vornehmen.

Nachdem das Opfer laut um Hilfe geschrien und sich gewehrt hatte, ergriff der Unbekannte die Flucht. Bislang konnte der Verdächtige nicht gestellt werden. Deshalb wendet sich die Leipziger Polizei an die Öffentlichkeit.

Zeugen gesucht

Wie auf den von der Polizei Sachsen veröffentlichten Abbildungen zu erkennen ist, trug der Mann während der Tat am 24. November 2019 eine dunkle Jacke und Hose, schwarze Schuhe mit weißer Sohle sowie eine blaue Kapuze. Den Aufnahmen aus dem Bus zufolge ist er circa 1,65 bis 1,70 Meter groß, schlank, hat dunkle Haare und trug eine Brille. Die Polizei schätzt das Alter des Verdächtigen auf zwischen 18 und 20 Jahre.

Fahndungsfotos: Bilder des Tatverdächtigen auf der Seite der Polizei Sachsen

Hinweise zu dieser Person und ihrem möglichen Aufenthaltsort nimmt die Kriminalpolizei in der Dimitroffstraße 1 in 04107 Leipzig oder telefonisch unter (0341) 96 64 66 66 dankend entgegen.

Von almu