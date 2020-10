Leipzig

Der 31-jährige Besitzer einer Shisha-Bar in Leipzig-Volkmarsdorf ist bei einem Überfall leicht verletzt worden. Nach Angaben der Polizei betraten mehrere unbekannte Männer am Donnerstag das Geschäft in der Eisenbahnstraße gegen 19 Uhr.

Neben einigen tausend Euro in bar entwendeten sie Waren wie Tabak, Kohle und Shishas, die sie in einen Transporter luden. Anschließend fuhren einige von ihnen mit dem Fahrzeug weg, andere flüchteten zu Fuß. Der 31-jährige Besitzer verständigte den Notruf und musste ambulant behandelt werden.

Die Polizei ermittelt nun wegen schweren Raubes und sucht nach Zeugen. Hinweise zu den Tätern, dem Transportern oder zum Tathergang nimmt die Kripo in der Dimitroffstraße 1, 04107 Leipzig entgegen.

