Leipzig

Aus Sicht des Gerichts ist er noch immer gefährlich: Ein 71-jähriger Leipziger ist am Montag wegen schweren sexuellen Missbrauchs von Kindern zu sieben Jahren und zehn Monaten Haft verurteilt worden. In das Urteil floss eine Vorstrafe ein. Weil der Beschuldigte Norbert H. nach Einschätzung der zweiten Strafkammer des Landgerichts noch immer einen Hang zu derartigen Taten hat, beschlossen die Richter zudem eine Sicherungsverwahrung nach Verbüßen der Haft. Seit zwei Jahrzehnten ist der Baumaschinist aufgrund massiver Übergriffe auf Kinder immer wieder ein Fall für die Justiz.

Der dreifache Vater, dessen zwei Ehen in die Brüche gingen, missbrauchte schon seine heute erwachsene Tochter und weitere Mädchen. Drei Haftstrafen sind deshalb seit 1999 aktenkundig. Zuletzt wurde er im Mai 2017 vom Landgericht Leipzig zu fünf Jahren und zehn Monaten Gefängnis verurteilt, weil er sich an der damals elf Jahre alten Tochter einer befreundeten Familie vergangen hatte.

Übergriff am Badesee

Im Zuge der Ermittlungen kam heraus, dass es ein weiteres Opfer gibt: Zwischen Januar 2012 und April 2013 missbrauchte Norbert H. nach Erkenntnissen der Staatsanwaltschaft die anfangs elf Jahre alte Mandy (*). Und das, obwohl er noch unter laufender Bewährung stand. Das Mädchen, welches zum Prozess am Montag unter Ausschluss der Öffentlichkeit befragt wurde, gehörte zu einer Nachbarsfamilie aus einem Mietshaus in Lindenau. Norbert H. räumte über seinen Verteidiger Malte Heise alle zehn angeklagten sexuellen Übergriffe ein. „Ihm war bewusst, dass es sich um ein Kind handelte“, so der Anwalt. Tatorte war überwiegend eine Wohnung, in der Norbert H. damals zeitweise lebte, in zwei Fällen auch sein Auto. Einmal soll er die Schülerin auch beim Badeausflug am Kulkwitzer See missbraucht haben. Es hörte erst auf, als Mandys Familie im April 2013 auszog. Erst Jahre später sprach die mittlerweile 16-Jährige bei einer Zeugenvernehmung über ihre traumatischen Erfahrungen, so dass der bereits in Haft sitzende Norbert H. nun erneut auf der Anklagebank landete. „Ich hätte solche Kontakte meiden müssen“, so der Angeklagte, der nach eigenen Angaben in der Justizvollzugsanstalt bereits eine Therapie gemacht hat, vor Gericht.

Sein Verteidiger forderte eine Gesamtstrafe von sieben Jahren und zehn Monaten, Staatsanwalt Michael Höhle neun Jahre und Sicherungsverwahrung. Ob der Sex-Täter nach seiner Haftzeit hinter Gittern bleibt, war ohnehin die zentrale Frage des Verfahrens. Eine Sicherungsverwahrung ist grundsätzlich unbefristet. Jährlich wird geprüft, ob von dem Verurteilten weiterhin die Gefahr ausgeht, dass er Straftaten begehen wird und damit eben eine Gefährdung darstellt.

Eingeschliffenes Verhaltensmuster

Die Strafkammer unter Vorsitz von Richter Michael Dahms bejahte dies. Norbert H. wurde ein „eingeschliffenes Verhaltensmuster bei der Begehung von Sexualstraftaten“ attestiert. Derartige sexuelle Übergriffe gingen mit einer schweren seelischen Gefährdung für betroffene Kinder einher, so Dahms. Daher habe das Gericht eine Sicherungsverwahrung angeordnet. Der Sex-Täter dürfte damit erst als hochbetagter Mann wieder auf freien Fuß kommen.

(*Name des Kindes geändert)

Von Frank Döring