Leipzig

Bei einer heftigen Auseinandersetzung in einem Lokal auf der Leipziger Eisenbahnstraße sind am Sonntagmorgen sieben Menschen verletzt worden, zwei davon schwer. Wie die Polizei am Montag mitteilte, kam es gegen 4.20 Uhr zu einem Streit zwischen einer Gruppe Eritreer und einem weiteren Gast. Der aus Bulgarien stammende Mann habe nach einem Wortgefecht zunächst das Lokal im Stadtteil Neustadt-Neuschönefeld verlassen, sei dann aber mit einer Gruppe Landsleuten zurückgekehrt.

Mit Holzlatten und Knüppeln hätten die Männer dann auf die Eritreer eingeschlagen. Zwei 19 und 30 Jahre alte Opfer wurden verletzt ins Krankenhaus eingeliefert. Einer der mutmaßlichen Angreifer, ein 37-jähriger Bulgare, wurde von den alarmierten Polizeibeamten festgenommen. Die anderen Täter flüchteten. Die Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung. Die genauen Hintergründe sind bislang unklar.

Von nöß