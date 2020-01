Leipzig

In Leipzig-Probstheida ist es am Freitagnachmittag zu einem schweren Unfall zwischen einem Linienbus und einem Auto gekommen. Die beiden Fahrzeuge kollidierten gegen 15 Uhr auf der Franzosenallee im Leipziger Südosten. Wie ein Sprecher der Feuerwehr am frühen Abend auf Nachfrage von LVZ.de mitteilte, wurden bei der Kollision sieben Menschen verletzt.

Darunter auch zwei Kinder im Alter von fünf und zwölf Jahren. Sie und zwei weitere Personen mussten ins Krankenhaus gebracht werden. Die weiteren Verletzten wurden am Unfallort behandelt. Wie der Sprecher mitteilte, konnte sich der Verdacht, eines eingeklemmten Fahrers nicht bestätigen.

Von ebu