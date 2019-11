Siebenjährige vergewaltigt: Fast fünf Jahre Haft für Leipziger

Leipzig

Erschütternde Anklage gegen einen Leipziger Taxifahrer: Von seiner Wohnung aus soll der 48-jährige Thomas S. ein siebenjähriges Mädchen im Hof beobachtet und kurz darauf im Keller brutal vergewaltigt haben. Am Mittwoch fand am Landgericht Leipzig der Prozess gegen ihn statt – auf Antrag von Verteidiger Jürgen Kohlen allerdings komplett unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Nach Angaben des Gerichts legte der Beschuldigte ein umfassendes Geständnis ab.

Es war am 4. oder 5. Mai dieses Jahres, als Thomas S. nach Erkenntnissen der Staatsanwaltschaft die kleine Nadine (*) auf dem Hof seines Wohnhauses in Leipzig-Neulindenau beobachtete. Kurz darauf sei er zu ihr gegangen, habe sie am Arm gepackt und in den Keller des Hauses gezerrt. Das Kind versuchte zu flüchten und drückte die Klinke, so die Anklage, doch der Täter habe zuvor die Tür verschlossen. Es gab somit kein Entrinnen.

Angeklagter vorbestraft

Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass der große, stämmige Mann die Siebenjährige schwer missbrauchte, vergewaltigte und ihr dabei Schmerzen zufügte. Selbst als sie ihn zwischendurch bat aufzuhören, habe er nicht von ihr abgelassen. Erst später soll er die Tür wieder aufgeschlossen haben, damit sie gehen konnte. Allerdings soll Thomas S. sein Opfer noch aufgefordert haben, den Mund zu halten, niemandem davon zu erzählen.

Ein paar Tage später, am 9. Mai, kam Thomas S. in Untersuchungshaft. Nach Behördenangaben ist er bereits einschlägig vorbestraft. 2003 wurde er vom Amtsgericht wegen sexuellen Missbrauchs zu einem Jahr und zwei Monaten auf Bewährung verurteilt. Im September 2010 schickte ihn abermals das Amtsgericht wegen Besitz und Verbreitung kinderpornografischer Aufnahmen für zweieinhalb Jahre hinter Gitter.

Nun folgt die nächste Freiheitsstrafe: Die 3. Strafkammer unter Vorsitz von Richter Norbert Göbel verurteilte Thomas S. am Mittwoch zu vier Jahren und neun Monaten Haft. Zudem soll er 3500 Euro Schmerzensgeld an das Mädchen zahlen.

(*Name des Opfers geändert)

Von Frank Döring