Mehr als 16 Monate nach den Silvester-Ausschreitungen in Connewitz fahndet die Soko Linx nach einem Mann, der einen Polizisten angegriffen haben soll. Nach Angaben des Landeskriminalamtes habe der Verdächtige dem Beamten gegen 0.20 Uhr in den Rücken getreten. Eine politische Motivation könne nicht ausgeschlossen werden. Tom Bernhardt, Sprecher des Landeskriminalamtes, sagte LVZ.de, dass der Fahndung Hinweise und Videoaufnahmen zugrunde liegen. Eine konkrete Verletzung sei dem Angriff derzeit nicht zuzuordnen. „Eine Straftat bleibt es aber“, so Bernhardt.

Dass die Fahndung erst mehr als ein Jahr nach den Vorkommnissen in der Silvesternacht 2019/20 ausgeschrieben wird, sei wegen der unübersichtlichen Lage nicht ungewöhnlich. Zeugenaussagen, Vernehmungen und die Auswertung vieler Videoaufnahmen könnten neue Rückschlüsse bringen und Verfahren nach sich ziehen.

Tatverdächtiger zwischen 30 und 45 Jahre alt

Die Öffentlichkeit trotz des langen zeitlichen Abstands zu den Ereignissen um Hilfe zu bitten, verteidigte Bernhardt: „Wir sind verpflichtet, alles zu machen, um eine Aufklärung des Vorfalls herbeizuführen.“ Das gelte auch für Fälle, bei denen die Hoffnung auf sachdienliche Hinweise geringer ist.

Laut Angaben des LKA ist der nun gesuchte Tatverdächtige männlich, zwischen 30 und 45 Jahre alt und 1,75 bis 1,85 Meter groß. Zum Tatzeitpunkt sei er schlank gewesen und habe eine Brille sowie eine graue Wintermütze mit einem „A“ als Aufnäher getragen. Auffällig seien seine „Ohrtunnel“ ohne Ring gewesen. Zeugen, die Hinweise zum Sachverhalt geben können, melden sich bei der Kriminalpolizei in der Dimitroffstraße in 04107 Leipzig oder unter der Telefonnummer 0341/96 64 66 66.

Mit diesem Foto fahndet die Soko Linx nach dem Tatverdächtigen. Quelle: Landeskriminalamt

Linke und Polizei in der Kritik

Die Krawalle zum Jahreswechsel 2019/20 hatten bundesweit für Schlagzeilen gesorgt und eine Linksextremismus-Debatte ausgelöst. Bei den Auseinandersetzungen zwischen Einsatzkräften und mutmaßlichen Linksautonomen war unter anderem ein Polizist am Ohr verletzt und noch in der selben Nacht operiert worden. Um diesen Fall handelt es sich bei der aktuellen Fahndung nicht.

Neben der linken Szene in Connewitz geriet auch die Polizei nach den Vorfällen in die Kritik. Dabei ging es nicht nur um das Einsatzverhalten in der Nacht, sondern auch um unpräzise Mitteilungen, mit denen die Beamten die Öffentlichkeit im Nachgang über die Vorkommnisse informiert hatten.

Von LVZ