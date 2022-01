Leipzig

 Fünf Männer sind in Leipzig bei Auseinandersetzungen zu Silvester verletzt worden, drei von ihnen schwer. Auf der Eisenbahnstraße gerieten am frühen Abend – etwa drei Stunden bevor Randalierer die Polizei angriffen – zwei Gruppen in Streit. In Schönefeld führte ein Ladendiebstahl zu einem Konflikt, der im Krankenhaus endete. Und in Plagwitz wurde ein schwer verletzter Mann gefunden – die Hintergründe sind hier noch unklar.

20-Jähriger niedergestochen

Wie die Polizei am Neujahrstag mitteilte, wurden gegen 21.30 Uhr auf der Eisenbahnstraße im Bereich Paulinen-/Geißlerstraße in Sellerhausen drei 20, 19 und 17 Jahre alte Männer zunächst beleidigt und in der Folge von mindestens einem unbekannten Tatverdächtigen angegriffen. Der 20-Jährige erlitt schwere Verletzungen durch einen spitzen Gegenstand und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Der 17- und der 19-Jährige wurden leicht verletzt.

In der Gorkistraße in Schönefeld-Abtnaundorf stahl ein 27-Jähriger gegen 16 Uhr Getränke aus einem Laden. Unbekannte gerieten vor dem Geschäft mit ihm in Streit. Sie fügten dem Mann Verletzungen mit einem unbekannten Gegenstand zu und flüchteten daraufhin. Der 27-Jährige musste stationär in einem Krankenhaus aufgenommen werden. Die Polizei ermittelt in beiden Fällen wegen gefährlicher Körperverletzung.

Schwerverletzter in Plagwitz gefunden

Etwa eine halbe Stunde nach Mitternacht wurde im Bereich Lauchstädter/Merseburger/Weißenfelser Straße in Plagwitz ein schwer verletzter Mann gefunden. Weitere Angaben machte die Polizei am Neujahrstag nicht. Zu den Hintergründen des Falls werde noch ermittelt, so ein Sprecher auf LVZ-Anfrage.

Von nöß