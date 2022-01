Silvesterkrawalle: Massive Angriffe auf Einsatzkräfte im Leipziger Osten

Leipzig

Schwere Ausschreitungen in der Silvesternacht in Leipzig: Während es etwa im Stadtteil Connewitz ein vergleichsweise friedlicher Jahreswechsel war, kam es im Leipziger Osten zu massiven Angriffen auf die Polizei. Ersten Behördenangaben zufolge wurden im Bereich Eisenbahnstraße/Hermann-Liebmann-Straße Einsatzkräfte der Feuerwehr und Polizeibeamte angegriffen. Die Lage war bis in die Nacht hinein allerdings noch sehr unübersichtlich, sodass die Polizei zunächst keine konkreten Informationen geben konnte.

Dabei war der letzte Tag des Jahres zunächst eher ereignisarm verlaufen. „Kein erhöhtes Einsatzaufkommen“, meldete die Polizei gut zwei Stunden vor Mitternacht. Bis 21 Uhr seien gerade mal etwas mehr als 350 Sachverhalte bearbeitet worden – so viel wie an jedem normalen Tag und völlig untypisch für ein Silvester in Leipzig.

Mann durch Pyrotechnik lebensgefährlich verletzt

Doch nach Mitternacht änderte sich das schlagartig. Allein in der ersten Stunde des neuen Jahres zählte die Behörde rund 80 Einsätze. So hat sich in Leipzig-Gohlis ein Mann mit Pyrotechnik selbst lebensgefährlich verletzt. In Plagwitz fanden Einsatzkräfte einen Schwerstverletzten, wobei die Ursache hier noch nicht abschließend ermittelt war.

Proteste gegen die Corona-Maßnahmen bildeten hingegen nach Auskunft der Polizei zum Jahreswechsel keinen Schwerpunkt. Mehrere Versammlungen waren in Leipzig in den umliegenden Landkreisen angemeldet. Zu einer Aktion auf dem Augustusplatz kamen etwa hundert Protestler, Zwischenfälle blieben weitgehend aus.

Von Frank Döring