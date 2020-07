Leipzig

Das Landeskriminalamt Sachsen bittet die Öffentlichkeit um Hinweise bei der Suche nach einem Mann, der im Verdacht steht, in der Silvesternacht 2019/20 am Connewitzer Kreuz einen Polizeibeamten attackiert zu haben. Konkret wird ihm vorgeworfen, gegen 1.18 Uhr in der Höhe der Karl-Liebknecht-Straße 167 auf den Helm eines Polizisten eingeschlagen und ihn weggeschoben zu haben.

Damit sei der Tatvorwurf des tätlichen Angriffs auf und des Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte erfüllte, teilte die Behörde am Donnerstag mit. „Die dynamische Lage ließ es in der Tatnacht nicht zu, die Person festzunehmen und deren Identität festzustellen.“ Es wurden Fotos veröffentlicht, die den Verdächtigen zeigen sollen. Er sei 1,85 Meter groß, habe eine hellblaue Jeans und eine schwarze Jacke getragen, eine Brille mit schmalem, schwarzen Gestell sowie einen Dreitagebart und kurzes Haar mit „ausgeprägten Geheimratsecken“. Die Bilder sind hier zu sehen.

Zeugen, die Hinweise zum Gesuchten geben können, werden gebeten, sich bei der Kripo in der Dimitroffstraße 1 oder telefonisch unter (0341) 9664 6666 zu melden.

Mehrere Verletzte nach Auseinandersetzungen an Silvester

Kurz nach Mitternacht kam es am 1. Januar 2020 am Connewitzer Kreuz zu gewaltsamen Auseinandersetzungen zwischen Feiernden und Polizisten. Es gab Verletzte auf beiden Seiten, ein Polizist musste am Ohr operiert werden. Mehrere Menschen verurteilten im Anschluss das Verhalten von Feiernden und Staatsgewalt, Stadträtin Juliane Nagel kritisierte das „rabiate Vorgehen der Polizei“ und sprach von einer „waghalsigen Einsatzstrategie“. Sachsens Polizeipräsident Horst Kretzschmar sprach davon, dass die Polizei „deeskalierend vor Ort gewesen“ sei.

Von CN