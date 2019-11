Leipzig

Gestohlene Blumen und Smartphones, ein Einbruch in ein Gebäude und Schläge gegen Bahn-Mitarbeiter: Bei einer groß angelegten Kontrolle am Leipziger Hauptbahnhof hat die Polizei am Dienstag gleich mehrere Straftaten festgestellt. Insgesamt seien 45 Menschen kontrolliert worden, teilte die Bundespolizei am Mittwoch mit.

Unter anderem habe ein Betrunkener Telefone im Wert von mehr als 1200 Euro gestohlen. Ein Test ergab fast 2,5 Promille Atemalkohol, hieß es. Ein 28-Jähriger wird verdächtigt, gemeinsam mit einem 29-Jährigen in ein Bahngebäude eingebrochen zu sein. Bei der Kontrolle leistete der Mann erheblichen Widerstand, so die Polizei. Zudem habe ein anderer 28-Jähriger in einem Restaurant mehrfach versucht, einen Bahn-Mitarbeiter zu schlagen. Zuvor soll der Angreifer Blumen aus einem Geschäft gestohlen haben.

Den Angaben nach wurden mehrere Strafverfahren eingeleitet. Bei der Schwerpunktkontrolle arbeiteten Einsatzkräfte der Bundespolizei und der Leipziger Polizeidirektion zusammen.

Von jhz