„Achtung Räumung!“ Die Nachricht vom Polizeieinsatz in der Leipziger Ludwigstraße 71 am Mittwochmorgen verbreitete sich in Sekundenschnelle. Vor allem beim Kurznachrichtendienst Twitter überschlugen sich die Meldungen. In einem Punkt irrten sich allerdings viele Berichterstatter: Die Polizei war mit ihrem Großaufgebot nicht zu einer Räumung angerückt.

Polizei suchte nach Kleidung von Twitter-Fotos

„Es wurde ein Durchsuchungsbeschluss vollzogen“, sagte Vanessa Fink, Sprecherin der Staatsanwaltschaft. Zuvor sei ein Strafantrag des Eigentümers wegen Hausfriedensbruchs eingegangen. „Die Durchsuchung diente dazu, die sich im Objekt widerrechtlich aufhaltenden Personen und deren Identitäten bekannt zu machen“, so Fink weiter. Außerdem sollte die Beamten Beweismittel sichern. Ausdrücklich hätten die Beamten nach Bekleidung gesucht, mit denen die Besetzer auch auf Fotos bei Twitter zu sehen waren. Eine Räumung für den Eigentümer ist somit nicht erfolgt. Er müsse auch nicht für den Einsatz zahlen, hieß es von den Ermittlern, weil es sich um ein normales Strafverfahren handle.

Kein Zugang mehr zum Haus

Zwei Personen flüchteten zunächst aus dem Haus, wurden aber später geschnappt und zwischenzeitlich zur Identitätsfeststellung mit aufs Revier genommen. Von zwei weiteren Anwesenden notierten die Einsatzkräfte die Personalien, gegen einen von ihnen lag aus einem anderen Verfahren ein Haftbefehl vor. Nach der Durchsuchung wurden die Fenster und Eingangstüren gesichert, „um einen erneuten Zutritt durch Unberechtigte zu verhindern“, wie die Polizei mitteilte.

Der Eigentümer profitiert somit auch ohne Räumung vom Einsatz. Er hält sich nach wie vor im Hintergrund und tritt öffentlich nicht Erscheinung. Die Hausbesetzung war für ihn eine verzwickte Situation. Ein Gespräch mit den Besetzern lehnte er ab. Über eine mögliche Nutzung des sanierungsbedürftigen Hauses wollte er nicht reden. Auf zivilrechtlichem Weg hätte er gegen die Besetzer allerdings nur schwer vorgehen können. Das zeigt ein anderer Fall aus Leipzig, über den am Ende sogar der Bundesgerichtshof ( BGH) in Karlsruhe 2017 in einem Beschluss (I ZB 103/16) entschieden hat.

Fall „Black Triangle“

Beim „Black Triangle“ handelte es sich um ein Areal der Deutschen Bahn mit mehreren Gebäuden im Gleisdreieck im Leipziger Stadtteil Marienbrunn. Es wurde im Jahr 2016 ebenfalls besetzt und die Bahn wollte es räumen lassen. Der beauftragte Gerichtsvollzieher weigerte sich damals zu vollstrecken. Dieser Vorfall beschäftigte anschließend die Gerichte in Leipzig und am Ende den BGH.

Das Problem: Für einen wirksamen Räumungstitel hätte die Bahn die Namen der Besetzer benennen müssen. So sieht es das Gesetz vor und das bestätigte der BGH auch noch einmal. Für die Bahn war es allerdings unmöglich, die Namen der Besetzer herauszufinden. Das erkannte auch der BGH und zeigte einen Ausweg auf. Der damals entscheidende erste Zivilsenat verwies auf das Polizeirecht. Eine Hausbesetzung ist eine Störung der öffentlichen Sicherheit, argumentierten die Richter. Es sei Aufgabe der Polizei, diese Beeinträchtigung zu beseitigen. Mit anderen Worten: Die Polizei darf bei einem Hausfriedensbruch ein besetztes Gebäude räumen. Auch in diesem Fall trägt der Steuerzahler die Kosten.

Staatsanwaltschaft verweist auf BGH

Mit dem BGH-Beschluss begründet jetzt auch die Staatsanwaltschaft Leipzig das schnelle Eingreifen der Polizei, knapp zwei Wochen nach der Besetzung des Hauses in der Ludwigstraße. „Ein Zuwarten auf eine etwaige zivilrechtliche Räumung des Grundstücks war nicht angezeigt“, erklärte Staatsanwältin Fink.

Die Polizei rückte am 19. Januar 2019 auch im „Black Triangle“ morgens um 6 Uhr ebenfalls zu einer Durchsuchung an. Damals ahnten die Besetzer wohl den Einsatz und waren vor Ort nicht mehr anzutreffen.

Vielleicht auch mit dieser Kenntnis twitterten die Besetzer aus der Ludwigstraße bereits am Sonntag: „Falls geräumt werden sollte, dann vermutlich in den nächsten Tagen und früh morgens.“ Mit dem Zeitpunkt des Polizeieinsatzes hatten sie Recht.

Von Matthias Roth