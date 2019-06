Leipzig

Die Staatsanwaltschaft attestierte ihr ein „gefühlloses und sadistisches Verhalten“: Eine neunfache Mutter aus Leipzig-Altlindenau hat einige ihrer Kinder schwer misshandelt – und ist dennoch mit einer Bewährungsstrafe davongekommen.

In erster Instanz war Nadine L. (36) im Oktober 2018 vom Amtsgericht Leipzig zu zwei Jahren und drei Monaten Gefängnis verurteilt worden. Ihrem Lebensgefährten Andreas J. (37) wurde Misshandlung durch Unterlassen vorgeworfen. Der Kindesvater erhielt daher ein Jahr und neun Monate auf Bewährung soll zudem 1200 Euro an einen gemeinnützigen Verein zahlen. Beide gingen gegen das Urteil in Berufung, so dass der Fall am Mittwoch vor dem Landgericht erneut aufgerollt wurde. Nach einem Rechtsgespräch war klar: Beide erkennen den ursprünglichen Schuldspruch an, beschränken ihre Berufung auf das Strafmaß.

Opfer schwer traumatisiert

Erwiesen waren demnach gewalttätige Übergriffe von Nadine L. in den Jahren 2015 bis 2016 gegen vier ihrer Kinder. Schläge auf den Kopf, ins Gesicht und gegen die Arme sorgten bei den Kleinen für Hämatome. Eine ihrer Töchter, damals vier Jahre alt, soll sie an den Haaren gezerrt und mit solcher Wucht ins Bett geworfen haben, dass sie mit dem Kopf gegen eine Kante krachte.

Fast schon lebensbedrohlich geriet der Alltag in der Problemfamilie für den zweijährigen Kevin (*). Weil ihr Sohn nichts essen wollte, vermutete Nadine L. einen Bandwurm, holte sich aber keine ärztliche Hilfe. Stattdessen habe die überforderte Mutter versucht, mit massiver Gewalt den Kleinen zum Essen zu zwingen, bis er sogar Krämpfe bekam. Am 10. Juni 2016 kam Kevin nach Einschreiten des Jugendamtes mit massivem Untergewicht in die Notaufnahme. Laut Anklagebehörde war es höchste Zeit – zwei Wochen später und das Kind wäre tot gewesen. Sein Gesundheitszustand hat sich nach Angaben eines Jugendhilfe-Vereins, der die Vormundschaft für drei der neun Kinder übernommen hat, stabilisiert. Allerdings leidet der Junge noch immer unter den Folgen einer schweren Traumatisierung. So schlug er immer wieder mit seinem Kopf gegen die Gitterstäbe seines Kinderbetts.

Familiencoaching und begleiteter Umgang

Mittlerweile befinden sich alle ihre Kinder in Obhut der Jugendhilfe, leben überwiegend in betreuten Wohngemeinschaften. Die mittlerweile getrennten Eltern haben wieder regelmäßig Kontakt zu ihnen, es gibt Familiencoaching und begleiteten Umgang. „Ich erlebe Frau L. als sehr zuverlässig“, so der zuständige Sozialpädagoge eines Jugendhilfe-Vereins. Verteidigerin Angela Schröder-Scherrle, die für eine bewährungsfähige Strafe plädierte, sah es ähnlich: „Sie war durch die Situation überfordert und ist nun bemüht, alles wieder in die richtigen Bahnen zu lenken“.

Rechtsanwalt Malte Heise, der den Vater der Kinder vertritt, sah „eine Korrektur des Amtsgerichtsurteils dringend geboten“. Andreas J. sei lediglich ein Vergehen bei einem der Kinder angelastet worden. „Er war in der Familie der Verständnisvolle, der ausgleichende Faktor.“

Staatsanwaltschaft besteht auf Haft

Seiner Forderung von maximal einem Jahr Bewährungsstrafe kam die 3. Strafkammer unter Vorsitz von Norbert Göbel ebenso nach, wie sie der Hauptangeklagten einen Aufenthalt hinter Gittern ersparte. Zwei Jahre, ausgesetzt zur Bewährung gab es für Nadine L. Die Richter werteten die lange Verfahrensdauer zu ihren Gunsten ebenso wie ihr Geständnis und den Umstand, dass sie sich wieder um ihre Kinder bemühe. „Wir vergessen dabei nicht die zwei Jahre andauernde Misshandlung, das ist zutiefst verwerflich“, so Göbel. „Dass das Jugendamt so lange nichts gemerkt hat, will mir aber nicht in den Kopf.“

Rechtskräftig ist das Urteil noch nicht. Immerhin bestand die Staatsanwaltschaft auf einer Haftstrafe für die Mutter und könnte noch Revision einlegen.

(*Name des Kindes geändert)

Von Frank Döring