Soko LinX ermittelt nach Autobrand im Leipziger Osten

Leipzig

Nachdem unbekannte Täter ein Auto im Leipziger Osten in Brand gesetzt haben, ermittelt jetzt die Soko LinX des Polizeilichen Terrorismus- und Extremismus- Abwehrzentrums des Landeskriminalamtes ( LKA).

Eine politische Motivation für die Brandstiftung könne nicht ausgeschlossen werden, teilte das LKA Sachsen am Dienstag in Dresden mit. Es werde in alle Richtungen ermittelt. Ein im Internet veröffentlichtes Selbstbezichtigungsschreiben fließe in die Emittlungen mit ein. Die Tat ereignete sich in der Nacht vom 29. auf den 30. Oktober.

Von dpa