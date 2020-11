Soko LinX ermittelt nach weiterem Angriff bei Corona-Demo in Leipzig

Leipzig

Im Nachgang der Corona-Proteste am Samstag in Leipzig sind auf dem Floßplatz fünf Demonstranten angegriffen worden. Wie das Landeskriminalamt am Donnerstag mitteilte, war die Gruppe gegen 17.30 Uhr bereits auf dem Heimweg, als sie von etwa 20 dunkel gekleideten und vermummten Personen attackiert wurde. Dabei hätten ein 39-Jähriger durch einen Gegenstand erhebliche Verletzungen sowie eine 38-Jährige durch einen Schlag ins Gesicht und ein 61-Jähriger durch einen Sprung in den Rücken leichte Verletzungen erlitten. Außerdem wurde gewaltsam ein Rucksack entwendet.

Die Staatsanwaltschaft hat Ermittlungen gegen Unbekannt wegen Raubes, Landfriedensbruchs und gefährlicher Körperverletzung eingeleitet. Da eine politisch motivierte Tat nicht auszuschließen sei, wurde die Soko LinX des Landeskriminalamts eingeschaltet. Die Soko LinX hatte im Nachgang der Demonstration bereits einen Fall übernommen, in dem wegen versuchten Totschlags ermittelt wird. Am Rande des Protests hatten in der Nähe der Höfe am Brühl 15 bis 20 Vermummte eine andere Gruppe attackiert. Der Angriff war erst durch einen Warnschuss eines Polizisten gestoppt worden.

Auch im nun bekanntgemachten Fall bitten die Behörden um Unterstützung der Bevölkerung. Wer am Samstag auf dem Floßplatz gegen 17.30 Uhr den Angriff, verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet hat oder andere Angaben zum Vorgang machen kann, wird gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in der Dimitroffstraße 1 in 04107 Leipzig oder unter der Telefonnummer 0341/9664 6666 zu melden.

Von anzi