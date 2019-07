Leipzig

Unbekannte Täter haben sich gewaltsam Zutritt zu seiner Apotheke in Leipzig-Grünau verschafft und eine Spendendose gestohlen. Laut Polizei zerstörten sie am Samstag gegen 4.50 Uhr mit Hilfe eines Pflastersteines den Glastürflügel einer Apotheke in der Selliner Straße.

Die Unbekannten öffneten eine Kasse und entwendeten die Spendendose für das Kinderhospiz Bärenherz, in der sich ein mittlerer zweistelliger Betrag befand. Zur genauen Schadenshöhe kann noch keine Angabe gemacht werden.

Von fbu