Sperrung am Leipziger Hauptbahnhof wieder aufgehoben

Leipzig

Am Freitagnachmittag gegen 16 Uhr ist es aufgrund eines herrenlosen Gepäckstücks in den Hauptbahnhof-Promenaden zu einem Polizeieinsatz gekommen. Es handelte sich um eine leere Laptoptasche. Wie die Polizei mitteilte, sei die Tasche am Durchgang zum Parkhaus auf der Ostseite entdeckt worden. Die Beamten sperrten daraufhin weite Teile im Erdgeschoss, die östliche Rolltreppe zum Untergeschoss sowie den Durchgang zum Parkhaus ab. Die umliegenden Geschäfte können jedoch derzeit noch erreicht werden. Laut Polizeisprecher Jens Damrau haben Spezialisten das Gepäckstück untersucht untersucht und anschließend als ungefährlich eingestuft. Die Sperrungsmaßnahmen hatten keinen Einfluss auf den Zugverkehr und konnten wieder vollständig aufgehoben werden.

Von almu