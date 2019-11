Sperrung der A38 bei Leipzig: Rinder laufen über die Autobahn

Leipzig

Auf der Autobahn 38 südlich von Leipzig ist am Dienstagnachmittag ein Tiertransporter umgekippt. Wie es aus dem Führungs- und Lagezentrum der Polizei gegenüber LVZ.de hieß, wurden bei dem Unfall zwei Menschen verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Dabei soll es sich um den Fahrer und den Beifahrer des Sattelschleppers handeln. Zunächst hatte es geheißen, dass es keine Verletzten gegeben habe.

Die A38 wurde in beide Fahrtrichtungen voll gesperrt, am Abend konnte zumindest die Fahrbahn in Richtung Leipzig wieder freigegeben werden. Der Transporter war in der Nähe der Ausfahrt Neue Harth umgekippt.

Kühe laufen über die Fahrbahn

Wie ein LVZ-Reporter vor Ort berichtete, befanden sich in dem Lastwagen 53 Zuchtrinder eines Tierhalters aus dem Muldental. Die Hälfte davon sei nach dem Unfall aus dem Transporter entkommen und auf der Fahrbahn herumgelaufen. Die Feuerwehr sei vor Ort, um die Tiere wieder einzufangen und sicherzustellen, dass sie nicht auf die Gegenfahrbahn gelangen, teilte die Polizei mit.

Umgekippter Viehtransporter auf der A38 Quelle: Frank Schmidt

Die Sperrung in Richtung Göttingen kann sich nach Angaben des Polizeisprechers mehrere Stunden hinziehen. Mit Hilfe des Veterinäramtes müsse zunächst festgestellt werden, wie es den sich noch in dem Transporter befindlichen Kühen gehe und was im Falle von Verletzungen weiter mit ihnen geschehe. Danach müsse der Lastwagen wieder aufgerichtet werden.

