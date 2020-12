Leipzig

Die Polizei fahndet im Zusammenhang mit einer räuberischen Erpressung in der Nürnberger Straße in Leipzig immer noch nach einem Verdächtigen. Bereits am Abend des 24. Juli hatte ein unbekannter Mann eine 57-jährige Angestellte in einer Spielhalle mit vorgehaltener Waffe dazu gezwungen, ihm einen höheren dreistelligen Betrag auszuhändigen, wie die Polizei Leipzig am Dienstag mitteilte. Der Mann sei unerkannt entkommen, ein Zeugenaufruf vor fünf Monaten hatte bisher keine neuen Erkenntnisse geliefert.

Dem von der Polizei veröffentlichten Fahndungsfoto nach wird ein Mann im Alter von 25 bis 30 Jahren, circa 1,70 bis 1,80 Meter groß mit dunkelblonden Haaren, gesucht. Am Tag der Tat trug er den Angaben zufolge einen schwarzen Kapuzenpullover, eine beigefarbene Schirmmütze, knielange blaue Shorts, schwarze Turnschuhe und einen Mundschutz. Zeugen werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei, Dimitroffstraße 1 oder unter der Telefonummer 0341/966 4 666 zu melden.

Von liko