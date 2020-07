Sprayer im Leipziger Norden gestellt

Leipzig

Die Polizei hat am Samstagnachmittag einen Sprayer an der S-Bahn-Haltestalle Leipzig-Nord in Gewahrsam genommen. Laut einer Mitteilung erreichte die Bundespolizei gegen 16.30 Uhr der Hinweis, dass mehrere Personen in der Bahnunterführung die Wände besprühen würden.

Als die Polizisten eintrafen, waren fünf Männer im Alter von 21 bis 23 Jahren im Tunnel. Vier von ihnen sahen zu, wie ein 22-Jähriger eine große Fläche der Tunnelwand mit Farbe besprühte. Die Beamten stellte die gesamte Gruppe und nahmen den Sprayer im Gewahrsam.

Vor Ort fanden sie neben mehreren Sprayer-Utensilien auch Messer, eine Machete, Sturmhauben, Drogen, einen Bolzenschneider und andere Werkzeuge. Gegen den 22-Jährigen wird nun wegen Sachbeschädigung ermittelt.

Von tsa