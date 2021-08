Leipzig

Der Fall vom Sonntagmorgen änderte offenbar einiges: Als sich ein 36-Jähriger gegen 9.30 Uhr an der Jahnallee zwischen Marschnerstraße und Coblenzer Straße nach einer Pappschachtel bückte, die ein hochwertiges Elektronikgerät versprach, ging das Päckchen hoch. Durch die Explosion wurde der Leipziger an rechter Hand und Bauch verletzt, zum Glück nur leicht. Spätestens mit diesem Fall schimmerte plötzlich eine Art Muster durch. Eine Befürchtung, dass irgendwo in dieser Stadt jemand Sprengkörper bastelt und sie bewusst so platziert, dass Menschen sich verletzen. Denn es war schon der zweite derartige Fall, nachdem am 16. August ein Spaziergänger am Leipziger Stadthafen gegen ein auf dem Fußweg liegendes Päckchen trat und eine Detonation auslöste.

„Bewohner sensibilisieren“

Nach diesem zweiten Zwischenfall gab die Polizei ihre Zurückhaltung auf und berichtete Anfang der Woche vergleichsweise ausführlich über die Explosionsserie. „Für uns war es besonders wichtig, die Bewohner und Besucher des Stadtteils Zentrum-West zu sensibilisieren“, bekräftigte Polizeisprecher Olaf Hoppe am Dienstag gegenüber der LVZ. Allzu intensive Öffentlichkeitsarbeit geht aus Sicht der Behörde auch immer mit der Gefahr einher, Ermittlungen zu gefährden. Angesichts von kleinen Paketen, die auf öffentlichen Wegen und Plätzen abgelegt werden und schon durch einen Tritt oder ein Anfassen explodieren, sei jedoch die Warnung der Bevölkerung wichtig. Bürger sollten daher im Zweifelsfall lieber den Polizeinotruf wählen, wenn sie ein verdächtiges Päckchen orten.

Zumal in solchen Fällen niemand ausschließen kann, dass der oder die Täter weiter an der Eskalationsschraube drehen. Angefangen hat es mit zwei Fällen im Mai und Juni dieses Jahres. Zunächst sorgte in einem Einkaufsmarkt in Zentrum-West eine offenbar präparierte PET-Flasche im hinteren Teil eines Pfandautomaten für eine Verpuffung. Dann gab es eine Explosion in einem Altkleidercontainer im Bereich der Käthe-Kollwitz-Straße/Friedrich-Ebert-Straße. Einen zweiten dort platzierten Sprengsatz brachte die USBV-Gruppe (Unkonventionelle Spreng- und Brandvorrichtungen) des Landeskriminalamtes vorsorglich zur Explosion.

Höheres Verletzungsrisiko?

Noch ist unklar, ob es einen Zusammenhang zu den aktuellen Fällen gibt, dies wird von den Ermittlern derzeit geprüft. Doch offenbar ging es hier noch nicht darum, gezielt Menschen zu verletzen – anders, als bei den Päckchen im August, die dann absichtlich so abgelegt wurden, dass früher oder später jemand damit in direkten Kontakt geraten musste.

Dass die Betroffenen von der Jahnallee und vom Stadthafen jeweils mit leichten Verletzungen davonkamen, soll mit der geringeren Sprengkraft der Pakete zu tun haben, hieß es am Dienstag. Kein Zufall also. Zur konkreten Beschaffenheit der bisher eingesetzten Sprengsätze äußern sich die Behörden derzeit allerdings nicht, schließlich gehe es hier um Täterwissen. Zudem ist es nach Angaben der Polizei eine große Herausforderung, bei explodierten Sprengkörpern verwertbare Spuren zu sichern. Als nicht ausgeschlossen gilt, dass mögliche weitere Sprengfallen ein höheres Verletzungsrisiko mit sich bringen könnten. Es geht dabei auch um die Frage, wie weit der Täter noch gehen wird, was er erreichen will.

Spurensicherung schwierig

Rätselhaft ist bislang, aus welchem Grund jemand Sprengfallen in der Stadt verteilt. Denn Bekennerschreiben oder Ähnliches tauchten noch nicht auf. Ein politischer Hintergrund wird aktuell als eher unwahrscheinlich angesehen. Bisher war der Aktionsradius des Unbekannten auf den Stadtteil Zentrum-West beschränkt. Gut möglich, dass es nicht dabei bleibt und auch andere Gebiete Leipzigs in den Fokus geraten könnten.

Zur Aufklärung der Taten suchen das Fachkommissariat für gemeingefährliche Straftaten der Kripo und die Staatsanwaltschaft nach Zeugen: Wer in den vergangenen Wochen im Zentrum-West Personen wahrnahm, die Gegenstände an Altkleidercontainern sowie auf Fußwegen ablegten, wird gebeten, sich bei der Kripo in der Dimitroffstraße 1, 04107 Leipzig, Telefon 034196646666 zu melden.

Von Frank Döring