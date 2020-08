Stahlträger stürzt in der Leipziger City auf Bauarbeiter herab

Leipzig

Am Donnerstagmittag sind im Stadtzentrum ein 36-jähriger und ein 59-jähriger Bauarbeiter bei einem Arbeitsunfall schwer verletzt worden und mussten anschließend aufgrund schwerer Verletzungen ins Krankenhaus gebracht werden. Bei der Montage eines rund 600 Kilogramm schweren Stahlträgers an die Decke des ersten Obergeschosses kam es zu Komplikationen bei der Absicherung des Trägers, woraufhin dieser auf die beiden Bauarbeiter herabstürzte.

Zeugen verständigten sofort das Rettungswesen und die Polizei. Mitarbeiter der Landesdirektion Sachsen wurden ebenfalls in Kenntnis gesetzt und trafen wenig später am Unfallort ein. Ermittlungen zum Unfall dauern noch an.

Von almu