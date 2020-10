Leipzig

Immer wieder versuchte ein Stalker, in ihre Nähe zu kommen. Mit Tricks. Einmal gab sich der Koch sogar als Pizzabote aus, um in die Wohnung einer Nachbarin in der Mariannenstraße zu gelangen. Davon geht die Staatsanwaltschaft aus, die am Donnerstag Christian S. (39) wegen Dutzender Fälle der Nachstellung und des Verstoßes gegen das Gewaltschutzgesetz vor dem Leipziger Landgericht anklagte.

Laut Staatsanwältin Anke Zebralla lernten sich die Studentin und Christian S. 2014 kennen. Ein Jahr zuvor war die jetzt 29-Jährige in eine WG in seine Nachbarschaft eingezogen. „Sie war auch einmal in seiner Wohnung, um ihm die Haare zu schneiden“, sagte die Staatsanwältin. Drei Monate nach dem Kennenlernen habe die Frau jedoch keinen Kontakt mehr gewünscht. Er allerdings sei „uneinsichtig“ gewesen. Der Anklage zufolge unternahm Christian S. ab Oktober 2018 zahlreiche aggressive Annäherungsversuche. „Die Frau traute sich nicht mehr, sich allein in der Wohngemeinschaft aufzuhalten. Sie verließ das Haus nur noch durch den Hinterausgang.“

Anzeige

Kontaktverbote wirkungslos

Die Staatsanwältin listete eine Reihe von Vorfällen wie Sturmklingeln, Bedrohen oder Schlagen auf. In einem Fall soll er sich auch seine Haare geschoren und ihr diese in einem Paket geschickt haben. Dann wiederum brachte er an Türen und Fenstern Herzchen an, schrieb der Frau noch im Januar 2020 Briefe. Sie hatte vor Gericht Kontaktverbote erwirkt, an die sich der Angeklagte jedoch nicht hielt, so die Staatsanwaltschaft.

Zudem lastete die Behörde dem Koch eine Vielzahl weiterer Delikte wie gefährliche Körperverletzung und tätliche Angriffe auch gegenüber Polizisten, Passanten, Anwohnern und einem Hundebesitzer an. Nachdem seine Wohnung geräumt worden war, habe Christian S. eine Zeit lang in einem Trabant – vor dem Wohnhaus der Studentin – gehaust. Laut Anklage fand die Polizei in dem Auto Marihuana.

Psychose als Diagnose

Auf die Frage des Vorsitzenden Richters Berthold Pfuhl, ob er sich zu den Vorwürfen äußern wolle, sagte der aus dem brandenburgischen Landkreis Elbe-Elster stammende Angeklagte nur knapp: „Nein danke.“ Einem Sachverständigen zufolge ist Christian S. an einer Psychose erkrankt. Die 5. Strafkammer hat bis 1. Dezember noch vier Prozesstage anberaumt. Dabei steht zur Debatte, inwieweit der 39-Jährige schuldfähig ist und ob er längerfristig in der Psychiatrie untergebracht werden muss.

Von Sabine Kreuz