Leipzig

Im Leipziger Nordwesten ist eine 60-Jährige am Mittwoch betrunken mit ihrem Auto unterwegs gewesen, bis sie einen geparkten Wagen rammte und ein Zeuge sie aufhielt. Sie war zuvor nach Polizeiangaben gegen 12.30 Uhr auf der Philipp-Reis-Straße in Leutzsch stadteinwärts unterwegs, als sie das am Straßenrand abgestellte Auto streifte.

Nach etwa 400 Metern kam sie selbst zum Stillstand, wo ein 39-jähriger Anwohner die Frau am Lenkrad entdeckte. Er ging zunächst davon aus, dass sie gesundheitliche Probleme hätte, und sprach sie an. Die 60-Jährige konnte jedoch nicht ordentlich antworten, weshalb er die Polizei und einen Krankenwagen herbei rief.

Mit 2,2 Promille und hochprozentigem Proviant unterwegs

Die Beamten rochen den Alkoholatem: ein Test ergab einen Wert von 2,2 Promille. Zudem hatte die Frau zwar ihren Führerschein nicht bei sich, dafür jedoch mehrere Flaschen Alkohol in ihrer Tasche – auch Hochprozentigen. Die Betrunkene blieb unverletzt, wurde zur Blutentnahme jedoch in ein Krankenhaus gebracht.

Da der Wagen der Frau Beschädigungen aufwies, suchten die Beamten nach einem weiteren beschädigten Fahrzeug in der Nähe. Das geparkte Auto fanden sie schließlich an der Ecke Heimteich- und Philipp-Reis-Straße. Kotflügel und Stoßfänger waren hier hinten links beschädigt. Die 60-Jährige hat sich nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs in Tateinheit mit unerlaubten Entfernens vom Unfallort und Fahrens unter Alkoholeinfluss zu verantworten.

Von lcl