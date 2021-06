Leipzig

Wie die Polizei am Samstagmorgen mitteilte, soll sich am Samstag um kurz nach Mitternacht eine Gruppe an der Hermannstraße im Leipziger Stadtteil Connewitz eingefunden haben. Die Personen griffen zu Steine und bewarfen damit die Fassade eines dort angesiedelten Geschäftes. Zu dem Zeitpunkt befanden sich in dem Landen nach Angaben der Beamten noch Mitarbeiter. Sie blieben bei dem Angriff unverletzt. An der Fassade entstand jedoch ein erheblicher Sachschaden. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen des Verdachts auf Landfriedensbruch aufgenommen.

Von RND/dpa