Steinedepots entdeckt: Darum schickte die Polizei Wasserwerfer nach Connewitz

Leipzig

Nach den Ausschreitungen am Samstagabend im Stadtteil Connewitz hat die Polizei nähere Gründe für den Einsatz von Wasserwerfern genannt. Demnach seien bei Aufklärungsmaßnahmen in dem linksalternativen Stadtteil „erhebliche Mengen an Stein- und Flaschendepots festgestellt“ worden, berichtete Polizeisprecher Olaf Hoppe am Sonntag. Aus Sicherheitsgründen sei daher entschieden worden, die Feuerwehr nicht erneut zum Einsatz zu bringen und stattdessen Wasserwerfer zum Löscheinsatz zu schicken. Bereits am Freitag waren bei Krawallen in Connewitz zwei Beamte durch Steinwürfe verletzt worden.

Polizei in Falle gelockt

Nach LVZ-Informationen aus Sicherheitskreisen war die Situation am Samstagabend offenbar noch brisanter als offiziell bekannt. Angesichts der Menge der angelegten Lager mit Wurfgeschossen habe man davon ausgehen müssen, dass Gewalttäter eine regelrechte Falle für die Polizei vorbereitet hatten, hieß es. Bis zu 500 gewaltbereite Personen hatten sich Behördenangaben zufolge am Sonnabend in Connewitz versammelt. In der Wolfgang-Heinze-Straße türmten sie mehrere Barrikaden auf und zündeten diese an. Immerhin hatten die Flammen schon auf die Oberleitung der Straßenbahn übergegriffen, als die Feuerwehr anrückte. Die Feuerwehrleute seien dann mit diversen Wurfgeschossen attackiert worden. „Die Polizei wurde mit zusätzlicher Einsatztechnik gerufen, um die Feuerwehr zu unterstützen", erklärte Hoppe. „Es gab ein Amtshilfeersuchen der Branddirektion Leipzig.“

Anzeige

Leipzig-Update – Der tägliche Newsletter Die wichtigsten Nachrichten aus Leipzig und Sachsen täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach.

Busfahrer nach Angriff unter Schock

Während sich die Löschtrupps aufgrund der Angriffe zurückzogen, verlegte die Polizei zusätzliche Einheiten und sogenannte Sondertechnik, wozu Wasserwerfer und Räumpanzer zählen, in den Leipziger Süden. „Zur Gefahrenabwehr und Strafverfolgung“, so Hoppe, im Falle der Wasserwerfer aber in erster Linie zum Löschen der Barrikaden. Die Polizei drohte mit Durchsagen aber den Einsatz gegen Personen an, wenn diese sich nicht friedlich verhalten. Schließlich wurden auch die Polizeifahrzeuge mit Flaschen und Steinen beworfen, doch wenig später hätten sich die Angreifer zerstreut. Mit Pflastersteinen attackiert wurde erneut auch die Außenstelle des Polizeireviers an der Wiedebach-Passage, welche nach den Krawallen im September geschlossen und instandgesetzt worden war.

Bei dem Angriff wurden nahezu alle Scheiben des Busses zerstört. Quelle: privat

Auch vorbeifahrende Autos waren laut Polizei vor Attacken mit Flaschen nicht sicher. So sollen Vermummte einen Bus mit Teilnehmern der „ Querdenken“-Kundgebung aus Dortmund angegriffen haben. „Bei der Fahrt durch Connewitz legten Vermummte eine Mülltonne auf die Straße, sodass die Durchfahrt behindert wurde“, schilderte eine Zeugin gegenüber der LVZ. „Dann wurde der Bus mit Steinen beworfen, fast alle Scheiben gingen zu Bruch.“ Kurz nach dem Angriff musste das Fahrzeug stoppen, Fahrer und einige Passagiere standen unter Schock. Die Polizei bestätigte den Zwischenfall bislang nicht. Nach Mitternacht bis zum Sonntagmorgen sei es nur noch vereinzelt zu Bränden an Mülltonnen und Unrat gekommen, hieß es.

Lesen Sie auch:

Liveticker: Initiative zählt 45.000 Teilnehmer bei „ Querdenken“-Demo

Corona-Opfer in Leipzig allein unter Corona-Leugnern

Leipziger Aktivist zu Querdenken-Demo: „Größte rechte Mobilisierung seit Legida“

OVG lässt „ Querdenken“ auf den Augustusplatz – Stadt gerät in „Erklärungsnot“

„ Querdenken“ verstößt gegen alle Auflagen – und zieht trotzdem über Leipzigs Innenstadtring

Ausschreitungen bei „ Querdenken“-Demo „durch nichts zu rechtfertigen“

Polizeipräsident erklärt: Deshalb durften „Querdenker“ um den Leipziger Ring ziehen

„ Querdenken“-Demo in Leipzig in Bildern und Videos

Querdenker-Demo – ein schwarzer Tag für Leipzig

Leipzigs Polizei analysiert Demo: „Es ist nicht alles optimal gelaufen“

Als Leipzig außer Kontrolle geriet: Das Protokoll der Eskalation auf dem Innenstadtring

Von Frank Döring, Thomas Lieb