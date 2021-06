Steinwürfe auf Sparkasse in Leipzig: Polizei fasst drei Verdächtige

Leipzig

Nach dem Angriff von mehreren vermummten Personen auf die Sparkassenfiliale in der Leipziger Ungerstraße hat die Polizei kurz vor der S-Bahnhaltestelle Anger-Crottendorf drei Tatverdächtige gefasst. Die zwei 25-Jährigen und ihr 18-jähriger Komplize sollen unter den etwa 50 bis 100 Chaoten gewesen sein, die sich am Sonnabend gegen 22.10 Uhr am Lieselotte-Herrmann-Park getroffen hatten und bei einer Spontandemo durch die Zweinaundorfer Straße gezogen waren. Dabei wurde immer wieder Pyrotechnik abgebrannt. An der Sparkasse flogen aus der Menge Steine sowie mit schwarzer Farbe gefüllte Beutel gegen das Gebäude. Die Polizei berichtete am Sonntag von erheblichen Beschädigungen an Fenstern und Fassade. Auch dort geparkte Autos wurden bei dem Angriff getroffen und beschädigt.

Später attackierten die vermummten Täter nach Informationen der Polizei auf dem Weg über die Zweinaundorfer Straße in Richtung Täubchenweg die Scheiben von zwei weiteren Geschäften. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist noch unbekannt. Da die Polizei von einem politischen Hintergrund der Tat ausgeht, hat der Staatsschutz die Ermittlungen übernommen. Die drei Tatverdächtigen kamen nach dem Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß.

Von F. D./mot