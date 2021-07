Schwer bewaffnete Polizeikräfte haben am Dienstagmorgen eine Reihe von Shisha-Bars und Döner-Läden in Leipzig durchsucht. Nach ersten Informationen handelt es sich um eine Steuer-Razzia der Stadt.

Steuer-Razzia in Leipziger Shisha-Bars und Döner-Läden

Steuer-Razzia in Leipziger Shisha-Bars und Döner-Läden

Kostenlos bis 11:25 Uhr Steuer-Razzia in Leipziger Shisha-Bars und Döner-Läden