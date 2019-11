Schkeuditz

In der Käthe-Kollwitz-Straße in Schkeuditz haben Unbekannte am Mittwochabend Feuer an einem schon seit längerem abgestellten Auto gelegt. Der Brand an dem stillgelegten Ford Kombi, an dem sich keine Nummernschilder mehr befanden, brach laut Polizei gegen 20.45 Uhr aus.

Der Innenraum des Wagens wurde durch den Brand verkohlt. Quelle: Michael Strohmeyer

Die Feuerwehr löschte die Flammen an dem Wagen, der in Höhe der katholischen Kirche stand. Es entstand laut Polizei ein Schaden von rund 200 Euro. Es werde nun wegen Brandstiftung ermittelt, so ein Sprecher.

Von nöß