Stinkende Briefe: Leipziger Jobcenter geräumt

Leipzig

Auf das Jobcenter im Leipziger Zentrum-Nord ist am Dienstagmorgen ein Anschlag via Post verübt worden. Das Gebäude in der Erich-Weinert-Straße wurde am Vormittag wegen starker Geruchsbelästigung für gut zwei Stunden geräumt. Laut Polizei hatte eine 55-jährige Mitarbeiterin am Morgen gegen 7.45 Uhr Briefe aus dem Postkasten geholt und dabei mehrere übelriechende Sendungen bemerkt. „Sie brachte diese umgehend außerhalb des Gebäudes“, berichtete Polizeisprecher Uwe Voigt.

Behörde evakuiert und vorübergehend geschlossen

Die Feuerwehr rückte an und sicherte die Briefe in einem verschlossenen Behältnis. Die Mitarbeiter hatten das Gebäude in der Zwischenzeit verlassen. Verletzt wurde niemand. Bis gegen 10 Uhr mussten alle Kundentermine abgesagt werden, teilte das Jobcenter mit. Die Feuerwehr suchte die Behörde nach Personen und weiteren Chemikalien ab, wurde aber nicht fündig. Nach einer Belüftung konnte der Dienstbetrieb wieder aufgenommen werden.

Die Art der Chemikalie ist noch nicht bekannt. „Ob es sich um Buttersäure handelt, muss noch geprüft werden“, so Polizeisprecher Voigt. Unklar ist auch noch, ob die Briefe mit einem Absender versehen waren.

Jobcenter spricht von Anschlag

Das Jobcenter selbst sprach von einem Anschlag. In einer Erklärung hieß es: „Die Geschäftsführung und die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Jobcenters Leipzig verurteilen den Anschlag auf das Schärfste, weil dadurch der Dienstbetrieb zum Nachteil der hilfebedürftigen Menschen gestört wurde.“

Die Polizei nahm Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung auf.

Von nöß