Störung im Leipziger S-Bahn-Verkehr nach Unfall

Ein Unfall hat am Samstagabend für Behinderungen im Leipziger S-Bahn-Verkehr gesorgt. Wie ein Sprecher des Polizei-Lagezentrums bestätigte, kam eine Person gegen 19 Uhr nahe der S-Bahn-Haltestelle Leipzig-Leutzsch ums Leben. In der Folge rückten Rettungs- und Polizeikräften zu einem größeren Einsatz an der Georg-Schwarz-Straße aus.

Die Linie S1, die zwischen Miltitzer Allee und Stötteritz verkehrt, fiel rund zwei Stunden lang aus. Ab 21 Uhr konnte der Betrieb zwischen Leipzig-Plagwitz und -Stötteritz wieder aufgenommen werden. Die Behinderungen dauerten bis etwa 22 Uhr an.

Haben Sie Suizidgedanken? Dann wenden Sie sich bitte an folgende Rufnummern Diese Telefon-Hotline ist kostenfrei und 24 Stunden am Tag zu erreichen: 0800 - 111 0 111 oder 0800 - 111 0 222 0800 - 111 0 333 (für Kinder / Jugendliche) Per Email oder Chat: unter www.telefonseelsorge.de

