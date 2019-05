Leipzig

Eine Straßenbahn ist am Donnerstagnachmittag kurz nach 17 Uhr vor dem Leipziger Hauptbahnhof entgleist und erst auf dem Bahnsteig zum Stehen gekommen. Rettungskräfte sind vor Ort im Einsatz. Ob es Verletzte gibt, dazu liegen derzeit noch keine Informationen vor. Auch zum Unfallhergang ist noch nichts bekannt.

In der Folge kommt es laut LVB zu Störungen auf den Linien 3, 4, 7 und 15 in Richtung Leipziger Westen. Trams der Linie 12 fahren verkürzt zwischen Gohlis-Nord und Ersatzendstelle Hauptbahnhof, Westseite. Auf den anderen Gleisen rollt der Verkehr planmäßig. Bahnen der Linie 14 in Richtung Hauptbahnhof fahren dem Waldplatz entgegen der Regelfahrrichtung über Westplatz, Wilhelm-Leuschner-Platz, Hauptbahnhof und Westplatz zum Waldplatz.

Weitere Informationen folgen in Kürze.

joka