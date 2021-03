Leipzig

Am Connewitzer Kreuz ist am späten Freitagabend eine Straßenbahn von zwei Personen mit Graffiti besprüht worden. Eine weitere Person „stand Schmiere“, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Der Vorfall sei über die Überwachungskamera am Kreuz beobachtet worden, hieß es. Die drei Täter konnten dadurch gegen 23.30 Uhr gestellt werden. Weitere Details gab die Polizei nicht bekannt.

Von CN