Straßenbahn in Leipzig-Stahmeln aus dem Gleis gesprungen

Leipzig

In Stahmeln ist am Montagnachmittag eine Straßenbahn der Linie 11 aus den Gleisen gesprungen. Das sagte Marc Backhaus, Sprecher der Leipziger Verkehrsbetriebe ( LVB) zu LVZ.de. „Dabei wurde zum Glück niemand verletzt“, so Backhaus. Ein Wagen der Bahn sei entgleist. Unklar ist derzeit aber noch, wie es dazu kommen konnte.

Die Feuerwehr war mit mehreren Fahrzeugen – darunter einem Kran – vor Ort, um die Straßenbahn wieder auf die Gleise zu heben. Laut Backhaus wird die Bergung noch bis in späten Nachmittag hinein dauern, danach müsse noch die Unfallstelle begutachtet werden. „Wir rechnen damit, dass die Strecke gegen 19 Uhr wieder drei ist“, sagte Backhaus.

Die Linie 11 fährt wegen der Entgleisung nur bis zur Haltestelle Wahren. Zwischen Wahren und Stahmelner Allee ist Schienenersatzverkehr im Einsatz, zwischen Stahmelner Allee und Schkeuditz fährt Straßenbahnpendelverkehr.

Von luc