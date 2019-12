Leipzig

Auf der Heiterblickallee im Leipziger Stadtteil Paunsdorf sind am Samstagnachmittag ein Auto und eine Straßenbahn zusammengestoßen. Ersten Informationen aus dem Lagezentrum der Polizei zufolge wurde bei dem Unfall gegen 13 Uhr eine Person in einem Fahrzeug eingeklemmt. Der Vorfall ereignete sich in Höhe der Wiesenstraße. Weitere Details sind noch nicht bekannt.

Auf der Heiterblickallee kommt es im Zuge der Bergungsarbeiter derzeit zu starken Beeinträchtigungen im Straßenverkehr.

Von CN