Leipzig

Durcheinander an der Leipziger Angerbrücke: In der Kuhturmstraße ist am Samstag ein Mann bei einer Auseinandersetzung leicht verletzt worden. Wie ein Sprecher der Polizei auf Nachfrage von LVZ.de bestätigte, wurde das Gebiet kurzzeitig gesperrt, sodass es zu Einschränkungen des Öffentlichen Personennahverkehrs kam.

Die genauen Umstände der Tat, die sich gegen 14.15 Uhr ereignete, sind noch unklar. Am Ende lag ein Mann mit Verletzungen auf der Straße, wo er ambulant versorgt wurde. Vermutlich wurde er außerdem ausgeraubt. Die Polizei suchte die Umgebung nach dem Täter ab. Wenig später konnten auch die Straßenbahnen wieder wie geplant fahren.

thiko