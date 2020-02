Leipzig

Vor dem Leipziger Hauptbahnhof ist es am Samstagabend zu einem Unfall gekommen. Dabei wurde ein Fußgänger verletzt, sagte eine Sprecherin der Polizei zu LVZ.de. Demnach habe sich der Vorfall an der Zentralhaltestelle ereignet. Eine Straßenbahn sei involviert gewesen. Weitere Angaben konnte die Polizei am frühen Abend zunächst nicht machen.

Kurz nach 19 Uhr vermeldeten die Leipziger Verkehrsbetriebe ( LVB), dass es aufgrund des Unfalls zu mehreren Störungen im Linienverkehr komme. Betroffen waren die Linien 1, 3, 10, 11 und 16. Wenige Minuten später war die Unfallstelle laut LVB bereits geräumt.

Von CN