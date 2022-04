Streifenwagen mit Glasflasche beworfen – Betrunkener randaliert im Leipziger Westen

Leipzig

Mit dem Hinweis, dass ein Mann parkende Autos beschädige, ist am Mittwochabend gegen 22.30 Uhr die Polizei in den Leipziger Stadtteil Lindenau gerufen worden. Auf der Suche nach dem Täter hörten die Beamten laut Angaben der Behörde plötzlich einen Knall in der Gießerstraße und stellten fest, dass ihr Streifenwagen durch eine geworfene Glasflasche beschädigte worden war.

Schließlich stellten sie einen Mann, der sich zwischen Autos versteckte und einen Bierkasten bei sich trug. Ein Alkoholtest bei dem Verdächtigen ergab einen Wert von 1,56 Promille. Ersten Erkenntnissen zufolge soll der Mann fünf Autos beschädigt und den Bierkasten von einem naheliegenden Balkon gestohlen haben. Gegen ihn wird wegen des Zerstörens wichtiger Arbeitsmittel, Diebstahls, Hausfriedensbruchs und Sachbeschädigung ermittelt.

Von anzi