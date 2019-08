Leipzig

Brutaler Angriff am Leipziger Hauptbahnhof: Mitten in der Innenstadt ist es in der Nacht zu Donnerstag in der Nähe des Bürgermeister-Müller-Parks zu einer tätlichen Auseinandersetzung gekommen. Das bestätigte eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft Leipzig auf Nachfrage von LVZ.de. Noch am Vormittag war die...