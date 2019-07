Leipzig

„Ein kurzer Moment der Unüberlegtheit“, so Verteidiger Curt-Matthias Engel, führte für seinen Mandanten Denis W. (37) zu einem erheblichen juristischen Nachspiel. Denn der Autofahrer hatte in Leipzig einen 52-jährigen Mann vom Rad gestoßen – aus purer Wut. Schon zuvor ärgerten sich beide während ihrer gemeinsamen Wegstrecke über die Fahrweise des jeweils anderen und zeigten entsprechende Gesten. Ein Fall des „normalen täglichen Wahnsinns auf der Straße“, sagte der Vorsitzende Richter Hans Weiß am Mittwoch im Landgericht. Dort ging es vor der 16. Strafkammer in einer Berufungsverhandlung um den „gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr“.

Stinkefinger und Scheibenwischer-Geste

Der Vorfall liegt ziemlich genau ein Jahr zurück. Projektmanager Denis W., der am Abend des 6. Juli 2018 auf dem Heimweg in den Leipziger Süden war, war sauer über einen Radler vor ihm, weil dieser „mitten auf der Straße“ fuhr und er ihn nicht überholen konnte. Er hupte ihn mehrfach an, musste einmal sogar eine Gefahrenbremsung einleiten, um ihn nicht zu erfassen. Es folgten wechselseitige Gesten, die der eine als Stinkefinger und der andere als Scheibenwischerbewegung deutete, so hieß es jedenfalls im Ersturteil.

Was nach den gegenseitigen Beleidigungen genau passierte, blieb bei der Erstverhandlung am Amtsgericht im März 2019 allerdings strittig. Autofahrer Denis W. behauptete, den Radfahrer nicht angefasst zu haben. Der Mann müsse „durch das Verreißen des Lenkers gestürzt“ sein. Dieser Variante schenkte das Erstgericht jedoch keinen Glauben. Es folgte vielmehr der Version des betroffenen Radfahrers Olaf K., die eine unmittelbare Augenzeugin bestätigte. Demnach versuchte der Angeklagte in der Bernhard-Göring-Straße zunächst erfolglos, den Widersacher zu packen. Schließlich schubste er ihn von hinten, sodass der 52-Jährige stürzte. Er erlitt Schürfwunden und Prellungen, war eine Woche krank. Der Schaden an Rad und Helm belief sich auf 150 Euro. Und das am Mittwoch verlesene Ersturteil lautete: ein Jahr und drei Monate Haft auf Bewährung sowie Führerscheinentzug für ein Jahr. Ein Schock für den Familienvater, der im Job auf sein Auto angewiesen ist.

Entschuldigung und Schmerzensgeld

Denis W. wechselte den Verteidiger, gab die Vorwürfe zu, entschuldigte sich bei dem Radfahrer und ging am Mittwoch mit sich selbst hart ins Gericht. „Mein damals an den Tag gelegtes Verhalten ist nicht tragbar. Ich wollte den Radfahrer zur Rede stellen, ich war wütend und kopflos, habe zuvor noch nie so reagiert. Es tut mir leid“, sagte der Angeklagte. Anwalt Engel appellierte an das Berufungsgericht, seinem Mandanten „die wirtschaftliche Existenz nicht zu nehmen“. Die 16. Strafkammer würdigte letztlich, dass der Angeklagte von sich aus 1500 Euro Schmerzensgeld an den Radfahrer gezahlt hatte und dieser am Mittwoch die erneute Entschuldigung annahm. Mit einem Jahr Haft auf Bewährung und insgesamt sechs Monaten Fahrerlaubnisentzug endete der Prozess. Das hatten Verteidiger und Oberstaatsanwältin Tamara Winkler so gefordert. „Sie sind nicht der übliche Verkehrsrowdy“, so Richter Weiß.

Von Sabine Kreuz