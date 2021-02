Leipzig

Nachdem ein Streit im Leipziger Osten eskaliert war, hat die Polizei am Montagabend Teile der Eisenbahnstraße abgesperrt. Wie Behördensprecherin Dorothea Benndorf am Abend erklärte, gerieten zwei Personengruppen gegen 17 Uhr in Streit. Passanten berichten, dass ein Schuss gefallen sein soll, eine Bestätigung steht bislang aus. Die Polizei rückte mit einem großen Aufgebot und teils schwer bewaffnet zum Einsatz aus. Der Bereich zwischen Hermann-Liebmann-Straße und dem Aldi-Supermarkt wurde kurzzeitig abgeriegelt.

Beim Eintreffen der Beamten zerstreuten sich die Gruppen. Vier Personen wurden im Anschluss durch die Polizei gestellt und festgenommen. Weitere Beamte durchsuchten einen Gemüsemarkt. Laut Benndorf war der Auslöser des Streits am Abend noch unklar.

Zur Galerie Mit einem Großaufgebot hat die Polizei am Montagabend die Leipziger Eisenbahnstraße abgesichert Zuvor war ein Streit zwischen zwei Personengruppen eskaliert.

