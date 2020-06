Streit um Geld in Leipzig-Lindenau – eine Person leicht verletzt 

Leipzig

Im Streit um Geld und ein Handy ist ein Mann im Leipziger Westen leicht verletzt worden. Dem Opfer wurde am Freitagabend gegen 18 Uhr in Lindenau von einem Bekannten vorgeworfen, dessen Handy gestohlen zu haben, wie ein Polizeisprecher am Samstag sagte.

Als er seinem Bekannten trotz Aufforderung kein Bargeld geben wollte, sei es zu einer Schlägerei gekommen. Dabei wurde das Opfer mit einem Messer leicht am Bauch verletzt. Nähere Informationen lagen am Samstagmorgen noch nicht vor. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Von RND/mot/dpa