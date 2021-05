Streit um Maske in Leipziger S-Bahn eskaliert

Leipzig

Der Streit zwischen zwei Männern in einer Leipziger S-Bahn um das korrekte Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes hat zu einer gewaltsamen Auseinandersetzung geführt. Ein 18-Jähriger aus Gambia habe in der Bahn zwischen Leipzig-Grünau und Leipzig-Hauptbahnhof am Samstag einen 52-Jährigen darauf angesprochen, dass er seine Maske nicht ordnungsgemäß trage, wie die Bundespolizei am Montag mitteilte. Daraufhin soll der 52-Jährige ihn rassistisch beleidigt haben.

Am Hauptbahnhof soll der 18-jährige Gambier den anderen Mann dann aufgefordert haben, gemeinsam aus der Bahn auszusteigen. Als dieser sich weigerte, soll der Jüngere ihm ins Gesicht getreten haben. Es werden nun wegen Körperverletzung und des Verdachts der Beleidigung ermittelt, so die Bundespolizei.

Von LVZ/nöß/dpa