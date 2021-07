Streit zwischen 15 Personen im Leipziger Osten eskaliert: Unbeteiligter vom Stein getroffen

Leipzig

Bei einem Streit auf einem Parkplatz an der Konradstraße zwischen 15 Menschen in Leipzig sind am Mittwochabend gegen 21.25 Uhr unter anderem auch Steine geflogen. Ein Unbeteiligter ist dabei von einem Stein am Kopf getroffen und verletzt worden. Außerdem wurden auf dem Parkplatz im Leipziger Osten mehrere geparkte Autos beschädigt, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Wie schwer der 28-Jährige verletzt wurde, sowie die genauen Hintergründe des Vorfalls und die Höhe des Sachschadens waren zunächst unklar. Bevor die Polizei am Parkplatz eintraf, flüchteten alle Beteiligten vom Einsatzort.

Von RND/dpa