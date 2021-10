Subventionsbetrug: Frühere AfD-Chefin Petry in Leipzig verurteilt

Leipzig

Geldstrafe gegen die frühere AfD-Chefin Frauke Petry (46): Das Landgericht Leipzig verurteilte die fraktionslose Bundestagsabgeordnete am Dienstag wegen Subventionsbetrug, Untreue und Steuerhinterziehung zu 150 Tagessätzen à 75 Euro. Unmittelbar nach Ende des Prozesses signalisierten ihre Anwälte, gegen das Urteil vorgehen zu wollen. Petrys Ehemann Marcus Pretzell (48), der als zweiter Verteidiger auftrat, kündigte auf Anfrage an, dass man Revision einlegen werde.

„Wir sind davon überzeugt, dass sie den Subventionsbetrug begangen haben“, sagte die Vorsitzende Richterin Gabriele Plewnia-Schmidt in ihrer Urteilsbegründung zur Angeklagten. 6000 Euro seien auf diese Weise geflossen. Weitere 2000 Euro habe Petrys Firma zahlen sollen. Insgesamt liege der Schaden bei mehr als 9500 Euro.

Förderung für persönliche Insolvenz

In ihrer Firma in Leipzig-Plagwitz produzierte Petry einen neuartigen Kunststoff, für den die promovierte Chemikerin und ihre Mutter das Patent hielten. Laut Anklage geriet das Unternehmen 2014 in Schwierigkeiten. Die beantragte Förderung der Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) war gedacht für eine sogenannte Turn-Around-Beratung. Coaches sollten demnach in der Krise helfen und das Unternehmen wieder wettbewerbsfähig machen. Die Angeklagte habe jedoch die externe Beratung ausschließlich für die Vorbereitung und Begleitung ihrer persönlichen Insolvenz genutzt, warf ihr die Staatsanwaltschaft vor.

Noch am Amtsgericht drang die Anklagebehörde damit nicht durch. Denn der Hauptbelastungszeuge im Verfahren galt der ersten Instanz als unglaubwürdig. Unternehmensberater Ulrich A. (45) hatte gegen Petry Anzeige erstattet – dies allerdings, kurz nachdem er eine zivilrechtliche Auseinandersetzung mit Petry um die Zahlung von Beratungshonoraren geführt und überwiegend verloren hatte. Daher war schnell der Eindruck entstanden, die belastenden Aussagen des Beraters könnten eine Art Retourkutsche wegen des verlorenen Zivilprozesses sein. Somit wurde die sechsfache Mutter, die gegen einen ursprünglichen Strafbefehl in Höhe von 38.000 Euro Einspruch eingelegt hatte, im Januar 2020 freigesprochen. Dagegen war die Staatsanwaltschaft in Berufung gegangen, sodass nun das Landgericht entscheiden musste.

Teil der Strafe gilt als vollstreckt

Die 12. Strafkammer kassierte am Dienstag das erstinstanzliche Urteil. Man mag die Aussagen von Berater A. als Retourkutsche empfinden, so die Richterin. „Das heißt aber nicht, dass es nicht so war, wie er es geschildert hat.“ An der Glaubwürdigkeit des Zeugen gebe es mithin keine Zweifel. Das sah auch die Staatsanwaltschaft so, die 150 Tagessätze à 80 Euro gefordert hatte. Verteidiger Carsten Brunzel erklärte hingegen, es sei eine klassische Konstellation Aussage gegen Aussage. Dabei habe der Unternehmensberater als einziger Belastungszeuge bereits im Zivilverfahren das Landgericht angelogen. Er forderte für seine Mandantin einen Freispruch.

Doch das Landgericht berücksichtigte lediglich die überlange Verfahrensdauer. Der Berufungsprozess hatte sich aufgrund der Corona-Krise um zehn Monate verzögert. Aus diesem Grund gelten 30 Tagessätze der verhängten Geldstrafe als bereits vollstreckt.

Von Frank Döring