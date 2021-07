Leipzig

Taucher der Polizei haben am frühen Samstagnachmittag eine vermisste Leiche aus dem Cospudener See geborgen. „Die Leiche wurde gegen 13.30 Uhr entdeckt und wird nun zur Identifizierung in die Gerichtsmedizin gebracht“, sagte Behördensprecher Chris Graupner auf Nachfrage von LVZ.de. Zuvor sei der Leichnam durch ein Polizeiboot an das durch Badegäste weniger häufig besuchte Südufer des Sees gebracht worden. Die Einsatzkräfte hatten bereits den dritten Tag in Folge nach einer der leblosen Person gesucht.

Am vergangenen Sonntag hatten Hobbytaucher eine Leiche auf dem Grund des Sees gemeldet und als Beleg unter Wasser Fotos angefertigt. Versuche, den Toten zu finden, blieben seitdem – auch mit Unterstützung der Hinweisgeber – ohne Ergebnis. Am Freitag hatte den Suchern und Sucherinnen das Wetter einen Strich durch die Rechnung gemacht.

Am Samstagmorgen setzte die Polizei ihre Suche fort. Von 09.00 bis 15.00 Uhr waren weitere Tauchgänge geplant, wie ein Sprecher der Polizei mitteilte. Die Suche gestaltete sich schwierig, weil die Taucher aufgrund der Tiefe jeweils nur 15 bis 20 Minuten unter Wasser bleiben konnten.

Vermutlich handelt es sich bei dem Toten um einen seit März vermissten Kanusportler. Das Boot des 49-Jährigen aus dem Erzgebirge war verlassen auf dem See gefunden worden. Seither fehlt von ihm jede Spur.

Von anzi/RND